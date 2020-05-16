Советник Трампа напомнил, что торговое соглашение с Китаем действует

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американо-китайское торговое соглашение не разваливается, оно продолжает реализовываться, заявил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Кудлоу сказал: "У нас есть и другие проблемы с Китаем, и, конечно же, происхождение вируса. (...) Что касается торговой сделки, то она продолжается, абсолютно точно".

По словам советника, китайцы работают над тем, чтобы выполнить обязательства по первой фазе соглашения, подписанного в январе, которое предусматривает рост закупки американских сельскохозяйственных, промышленных товаров, энергии и услуг на $200 миллиардов в течение двух лет.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в четверг сказал в эфире Fox Business Network, что он очень разочарован неспособностью Китая сдержать вспышку коронавируса и что пандемия бросила тень на торговую сделку с Пекином, которую он считает главным достижением. Он заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.

Трамп добавил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании относительно причин распространения коронавируса.