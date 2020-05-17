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Пять новых случаев COVID-19 в активной форме выявлено в Китае

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы пять новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Из пяти активных случаев два ввезены из-за границы (по одному в город Тяньцзинь и провинцию Гуандун), три внутренних выявлены в провинции Цзилинь.

Из бессимптомных случаев 11 зафиксированы внутри страны, один - "импортирован", 515 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о восьми новых случаях активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 947 активных случая заражения, из них 1,7 тыс. ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 86 человек, состояние десяти оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 537 случаев заболевания: в Гонконге - 1 052 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

Китай Коронавирус

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