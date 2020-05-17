Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

Референдум в Пуэрто-Рико о вхождении в США, молчание уханьских властей о вспышке коронавируса и "Евровидение-2021" в Роттердаме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер бывший сенатор от Удмуртии и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Причиной смерти 67-летнего политика стала коронавирусная инфекция.

- Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Уханя поначалу преуменьшали масштабы вспышки коронавируса. Подозрения у ученого, обнаружившего в 2003 году вирус "атипичной пневмонии", возникли, когда официальное число заболевших в Ухане не менялось десять дней, однако после его вопросов город "очень неохотно" предоставил реальные данные: к 20 января в Ухане болели 198 человек, трое скончались.

- Пуэрто-Рико проведет шестой референдум о вхождении в состав США. На голосование 3 ноября 2020 года вынесут единственный вопрос - следует ли Пуэрто-Рико немедленно принять в состав Соединенных Штатов. Однако референдум носит необязательный характер, поскольку изменение статуса территории невозможно без одобрения Конгрессом США.

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи. За сутки в столице умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее количество жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 1432 до 1503.

- "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме, где отмененный из-за пандемии коронавируса конкурс должен был пройти в этом году. Решение о месте проведения было объявлено во время специального шоу "Евровидение: Europe Shine A Light", которое состоялось в субботу вместо отмененного "Евровидения-2020".