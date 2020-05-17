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Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США
Флаги США и Пуэрто-Рико на фоне здания Капитолия в пуэрториканской столице Сан-Хуан
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед в субботу подписала законопроект о проведении 3 ноября 2020 года референдума по вопросу о вхождении страны в состав Соединенных Штатов - уже шестого в истории Пуэрто-Рико, сообщает агентство EFE.

На референдум, по данным El Exelcior, будет вынесен единственный вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико немедленно быть принято в союз (в состав США - ИФ)?"

Референдум носит необязательный характер, поскольку изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно без одобрения Конгрессом США, который не предпринимал никаких действий после предыдущих пяти плебисцитов, отмечает издание.

Пуэрто-Рико с 1952 года имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", зависимой от Соединенных Штатов. Пуэрториканцы являются гражданами США, но не имеют права голосовать на выборах президента. Жители острова освобождены от американского подоходного налога, но при этом, как указывает El Exelsior, платят налоги на соцзащиту, взносы Medicare, получая при этом меньше федеральных средств, чем штаты на континенте.

Пуэрто-Рико США Ванда Васкес Гарсед

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