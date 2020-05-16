Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1432 до 1503, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По состоянию на утро субботы, общее число заболевших COVID-19 в Москве составило 138 969, увеличившись за сутки на 3,5 тысячи новых случаев. Суточный прирост заболевших в столице оказался минимальным с 1 мая. Также столичный опрештаб отчитался о выздоровлении за сутки 1 470 пациентов, всего в столице вылечились более 26 тыс. человек.
Кроме того, коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу опустился ниже 0,8. Это одно из условий Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу смягчения ограничений, но в Москве еще не приступили даже к первому этапу. В московской мэрии в субботу предупредили, что до конца следующей рабочей недели ждать ослабления ограничительных мер не стоит, поскольку у Роспотребнадзора "свои планы" по поэтапному снятию ограничений.
Что такое коэффициент распространения инфекции
Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.
Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется при принятии решения о поэтапном снятии ограничений в регионах. Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, - это снижение показателя Rt ниже единицы (то есть когда один инфицированный коронавирусом в среднем заражает меньше одного здорового человека и общее число заболевших, таким образом, снижается).