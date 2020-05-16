Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1432 до 1503, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По состоянию на утро субботы, общее число заболевших COVID-19 в Москве составило 138 969, увеличившись за сутки на 3,5 тысячи новых случаев. Суточный прирост заболевших в столице оказался минимальным с 1 мая. Также столичный опрештаб отчитался о выздоровлении за сутки 1 470 пациентов, всего в столице вылечились более 26 тыс. человек.

Кроме того, коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу опустился ниже 0,8. Это одно из условий Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу смягчения ограничений, но в Москве еще не приступили даже к первому этапу. В московской мэрии в субботу предупредили, что до конца следующей рабочей недели ждать ослабления ограничительных мер не стоит, поскольку у Роспотребнадзора "свои планы" по поэтапному снятию ограничений.