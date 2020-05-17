"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме

В этом году песенный конкурс также должен был пройти в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавируса

Концертный зал Ahoy в Роттердаме, где в этом году должно было пройти "Евровидение" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу "Евровидение: Europe Shine A Light", которое состоялось в субботу вместо отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Представителями России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big с песней Uno. В марте клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников "Евровидения" на официальном канале конкурса в YouTube.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.