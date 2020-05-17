Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме

В этом году песенный конкурс также должен был пройти в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавируса

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме
Концертный зал Ahoy в Роттердаме, где в этом году должно было пройти "Евровидение"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.

В миреКонкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавирусаКонкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавирусаЧитать подробнее

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу "Евровидение: Europe Shine A Light", которое состоялось в субботу вместо отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Представителями России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big с песней Uno. В марте клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников "Евровидения" на официальном канале конкурса в YouTube.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Нидерланды Роттердам Евровидение

Новости по теме

Новости

Закрытые для зрителей московские театры продолжили репетировать премьеры онлайн

Закрытые для зрителей московские театры продолжили репетировать премьеры онлайн

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

В киноотрасли опасаются удорожания производства фильмов и сериалов в РФ

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Надежду Бабкину выписали из больницы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');