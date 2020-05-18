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Молдавская оппозиция обнародовала видеокомпромат на президента Додона

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Молдавский депутат от оппозиционной партии "Платформа DA" Юрий Реницэ обнародовал на пресс-конференции в парламенте видеофрагмент, на котором, по его утверждению видно, что президент Игорь Додон получал деньги от олигарха Владимира Плахотнюка.

На видео, по словам Реницэ, представлена встреча Додона и бывшего председателя Демократической партии (ДПМ) Плахотнюка, которая состоялась 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдавии.

Реницэ заявил, что на видеосъемке, которую, по всей видимости, скрытой камерой вел штаб Плахотнюка, запечатлен момент передачи денег для выплаты "зарплат в конвертах" представителям Партии социалистов (ПСРМ).

Также предоставлена расшифровка диалога на записи:

"Додон: Опять ходите с пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько Костя мне дал. Дайте это Косте, а завтра он передаст это Корнелиу, поскольку я завтра в пять улетаю. Он в понедельник должен выплачивать зарплаты.

Плахотнюк обращается к Сергею Яралову: Передай Косте. Он должен будет отдать Корнелиу?

Додон: Да, они между собой разберутся".

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Реницэ отметил, что во время встречи "появляется черный пакет с предполагаемыми 600-800 тыс. евро, которые Додон требовал от Плахотнюка", а из диалога следует, что деньги должны быть переданы бывшему депутату ДПМ Константину Ботнарю, который отвечал за финансы в Демпартии, за что его прозвали "Костя-барсетка" и нынешнему председателю фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который является партийным "казначеем".

"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Согласно указаниям Додона, ее следовало передать Корнелиу, а потом распределить социалистам", - заявил депутат.

Реницэ обратился к своим коллегам в парламенте с призывом незамедлительно начать процедуру отставки Додона с поста главы государства в соответствии с Конституцией.

Пресс-конференция в парламенте прошла одновременно с пресс-конференцией генпрокурора Александра Стояногло. Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Молдавия Игорь Додон Владимир Плахотнюк

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