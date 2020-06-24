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Генпрокуратура Молдавии не стала заводить дело из-за видео с Додоном и Плахотнюком

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Молдавии не стала возбуждать уголовное дело против президента Молдавии Игоря Додона по обращению депутатов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Прокуратура рассмотрела обращение депутата Юрия Реницэ и лидера партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе на предмет расследования обстоятельств с видеозаписями, на которых Додон якобы получил от бывшего лидера ДПМ (Демократической партии Молдавии) Владимира Плахотнюка кулек с деньгами. Прокуроры не усмотрели в случившемся состава преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при расследовании не было возможности установить содержимое сумки, а также определить человека, который сделал видеозапись, "что является определяющим фактом для уголовного расследования и предъявления обвинения в преступлении".

18 мая депутат Ренипцэ обнародовал видеофрагмент с участием Додона и олигарха Плахотнюка. По утверждению Реницэ, на записи запечатлен момент передачи президенту олигархом денег в пакете, а из разговора Додона и Плахотнюка следует, что средства предназначены для финансирования пропрезидентской Партии социалистов.

Додон признал факт встречи с Плахотнюком в июне 2019 года, но заявил, что деньги от олигарха он не получал.

Молдавия

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