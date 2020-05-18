Генпрокуратура Молдавии признала Плахотнюка бенефициаром части украденного миллиарда

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Молдавии официально признала олигарха Владимира Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Об этом заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Александр Стояногло.

"Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку будет предъявлено обвинение в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии", - сказал генпрокурор.

Он напомнил, что ранее, при власти Демпартии, органы прокуратуры преднамеренно затягивали рассмотрение дела о краже миллиарда. Также, не были обнародованы доклады детективного американского агентства Kroll по этому поводу, а затем – они были обнародованы лишь частично. "Все помнят заявления о том, что в этих докладах фигурируют "честные люди". Могу сегодня сказать, что согласно представленным ранее материалам, дело о краже миллиарда было разделено, шла речь о причастности к этому трех групп: группа Вячеслава Платона (скандально известный бизнесмен – ИФ), группа Влада Филата (бывший премьер-министр, отсидел пять из девяти лет заключения и получил условно-досрочное освобождение – ИФ), и группа Илана Шора. Далее, первые двое были осуждены и отбывают заключение, дело Шора рассматривается в Апелляционной палате. Мы установили, что была еще одна группа, о которой ничего не говорилось: группа Владимира Плахотнюка", - заявил Стояногло.

По его словам, Генпрокуратура располагает неопровержимыми доказательствами о том, что одним из основных бенефициаров кражи миллиарда является Владимир Плахотннюк.

"Мы установили, что именно его фирмы, через Илана Шора, получили кредиты из Banca de economii (Сберегательный банк Молдавии, который впоследствии был ликвидирован – ИФ) на сумму в более ста миллионов долларов. Эти деньги возвращены не были. Они использовались для приобретение страховой компании ASITO, гостиницы National (бывший "Интурист" в центре Кишинева – ИФ), Дома моды, а также в личных целях. На эти деньги был приобретен самолет, оплачивались чартерные рейсы для Плахотнюка и его окружения", - сообщил генпрокурор.

Он заявил, что в отношении Плахотнюка будет возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. "Материалы будут подготовлены и переведены на английский язык. Как только это будет готово, мы обратимся к США с просьбой об экстрадиции Плахотнюка с целью его привлечения к уголовное ответственности в Молдове", - сказал Стояногло.

Как уже сообщал "Интерфакс", бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого, он подал в отставку с председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Владимира Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

В начале марта некоторые СМИ сообщили о том, что Плахотнюк задержан в США. На это отреагировал сам беглый олигарх, который 13 марта написал у себя в фейсбуке, что "находится в безопасности". Через несколько дней посольство США в Молдавии подтвердило тот факт, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк находится в США, но подлежит депортации. "Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время он проходит административную процедуру депортации. Такие процедуры, включая допустимые процедуры судебного пересмотра, могут занимать достаточно длительный период времени", - сообщило американское диппредставительство.

Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.