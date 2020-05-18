Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,8%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips во главе с нефтянкой на фоне подъема внешних фондовых площадок после заявлений главы Федрезерва и раллирующей нефти на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса спроса и предложения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,8%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2628,65 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1127,98 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар упал до 73,02 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+2,5% и +2,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "Россетей" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,3%), ВТБ (+1,3%).

Упали бумаги "Башнефти" (-2,3% и -9,1% "префы") после рекомендаций менеджмента компании по размеру дивидендов за 2019 год.

Как стало известно в прошлую пятницу, совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. По итогам 2018 года компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, трейдеры на мировых фондовых площадках и сырьевых рынках настроены сравнительно оптимистично, ожидая скорого "открытия" экономик развитых стран (так, власти штата Калифорния заявили о возобновлении функционирования 75% экономики, к постепенному смягчению социальных ограничений приступили в отдельных странах Европы).

Причины быть осторожнее

Пока нет достаточных оснований для выхода рынков из консолидации, поскольку перспективы восстановления глобальной экономики остаются неопределенными. В пятницу стало известно, что оборот розничной торговли в США в апреле упал на 16,4% (ожидалось падение на 12%), в Китае - на 7,5% (ожидалось 7%). По словам главы ФРС США, полное восстановление экономики США может растянуться до конца 2021 года. На валютном рынке утром в понедельник давление на доллар оказывают рост цен на нефть и некоторое снижение волатильности на фондовых площадках, отмечает эксперт.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, по поводу коронавируса COVID-19 выходит много противоречивой информации. Так, вышли оптимистичные новости о создании нового набора антител, который выводит вирус из организма больного. С другой стороны, администрация Лос-Анджелеса сообщила, что рекомендации оставаться дома, скорее всего, будут продлены еще на три месяца, а система государственных университетов Калифорнии объявила об отмене очных занятий в осеннем семестре.

Отношения США и Китая еще один фактор, который заставляет инвесторов быть осторожными. В пятницу Белый дом подписал указ, запрещающий поставки микросхем компании Huawei Technologies. До этого Дональд Трамп резко высказался в адрес Китая и даже пригрозил разорвать отношения.

Нефть

Цены на нефть растут, но большинство нефтяных аналитиков в этом году не ждут ценовых рекордов. EIA прогнозирует существенное снижение спроса на жидкое топливо в США в первой половине 2020 года в результате ограничений на передвижение, связанных с COVID-19, а также вследствие перебоев в работе предприятий и спада экономической активности. По ожиданиям EIA, сильнее всего эти факторы проявят себя во втором квартале 2020 года.

Аналитики банка Barclays в пятницу повысили прогнозы по цене нефти марки Brent на этот год до $37 за баррель. Они отмечают, что масштабы и скорость обвала спроса и вызванный ими навес запасов, скорее всего, какое-то время еще будут оказывать определенное давление на рынок. В ближайшее время цены, скорее всего, будут оставаться под давлением на фоне высокой неопределенности касательно оживления экономики, сообщает Barclays.

Аналитики Goldman Sachs считают, что в ближайшее время сильного роста цен на нефть ожидать не приходится - наблюдается ощутимый избыток предложения нефти и нефтепродуктов. Goldman Sachs оставил без изменения прогноз по цене нефти на лето - $30 за баррель Brent, отметив сохраняющуюся неопределенность касательно темпов восстановления мирового спроса на сырье, отмечает Верников.

Три дня подряд мы наблюдали, что закрытие индекса МосБиржи было ниже, чем его открытие. В понедельник есть основания полагать, что на фоне роста нефтяных цен хватка "медведей" ослабнет, и закрытие индекса будет выше открытия, считает аналитик.

В США в пятницу индексы после негативного начала дня завершили торги ростом на 0,3-0,8%, но неделя завершилась снижением из-за пессимистичных статданных и обострения противоречий между США и Китаем. Индикатор Dow Jones за неделю опустился на 2,7%, S&P 500 - на 2,3%, а Nasdaq - на 1,2%.

Розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах снижения на 12%. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года, что стало следствием закрытия магазинов, самоизоляцией жителей и другими карантинными мерами, предпринятыми правительством для сдерживания пандемии COVID-19.

Объем промпроизводства в США в апреле упал на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это самые существенные темпы снижения показателя за более чем столетнюю историю его расчетов. Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае вырос до 73,7 пункта при прогнозах снижения до 68 пунктов с апрельской отметки 71,8 пункта.

Давление на рынок в начале торгов оказало сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США", передает агентство Reuters.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,4%).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на выходных, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом, но он ожидает относительно быстрого восстановления.

Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, завил Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

Глава Федрезерва предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией. "Должен быть более короткий спад", - считает он. Рецессия 1930-х годов длилась около десяти лет.

Инвесторы позитивно восприняли выступление Пауэлла. Росту японского рынка не помешала даже новость о том, что экономика страны вошла в рецессию.

ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев после падения на пересмотренные 1,9% по итогам четвертого квартала 2019 года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1,2% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в понедельник продолжает ралли на надеждах на восстановление равновесия спроса и предложения; цена июльской Brent находится на $2,2 выше уровня закрытия рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $33,9 за баррель (+4,3% и +4,1% в пятницу), июльская цена WTI - $31,13 за баррель (+5,5%).

Сократилось количество нефтегазовых буровых установок в США

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339 штук, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

На прошлой неделе оптимизм трейдеров поддержали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, согласно которым объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тонн, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее.

Помимо этого, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.