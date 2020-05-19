Brent подорожала до $35,07 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник. Настроения трейдеров улучшаются на фоне постепенного открытия экономик и на сигналах о росте спроса при сокращении добычи нефти. В понедельник эталонные марки дорожали до максимальных уровней с 11 марта.

К 8:00 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,75%), до $35,07 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $2,31 (7,1%), до $34,81 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,73 (2,29%) - до $32,55 за баррель. За предыдущую сессию контркат подорожал на $2,39 (8,1%), до $31,82 за баррель. Срок действия июньских контрактов истечет с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали 19 мая на $0,31 (0,98%) - до $31,96 за баррель.

"Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть", - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Источники Bloomberg утверждают, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Рост оптимизма в отношении спроса на нефть, возможно, обоснован, учитывая, что производственная активность в Китае восстанавливается, и виден отложенный спрос на бензин, поскольку жители КНР начали вновь пользоваться автомобилями, отмечают эксперты AxiCorp.