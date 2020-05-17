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В Испании зафиксировано самое низкое за 2 месяца суточное число смертей от COVID-19

В Испании зафиксировано самое низкое за 2 месяца суточное число смертей от COVID-19
В Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Испании зафиксировано самое низкое за два месяца количество умерших за сутки от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает The Guardian.

За 24 часа умерли 87 человек, накануне число жертв за аналогичный составляло 102.

В стране 231 тысяча заболевших и 27 650 умерших.

В субботу, 16 мая премьер Испании Педро Санчес объявил, что правительство запросит у парламента продления режима повышенной готовности еще на месяц. На данный момент режим действует до 24 мая.

К понедельнику, 18 мая, около 70% испанцев войдут во вторую фазу снятия режима повышенной готовности по COVID-19. Это значит, что люди смогут посещать небольшие магазины без предварительной записи, встречаться группами в 10 человек и менее, есть на открытых террасах ресторанов, которые работают на 50% загрузки.

На данный момент Мадрид и его пригороды, а также Барселона и ее пригороды остаются в первой фазе.

Хроника коронавируса. Май.

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Испания коронавирус

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