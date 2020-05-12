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Испания ввела двухнедельный карантин для всех въезжающих

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Испании ввел обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну с 15 мая, пишет El Pais.

Пандемия коронавируса

В течение этих 14 дней они должны будут оставаться дома. Выйти на улицу им разрешат только в маске и только ради покупки еды или лекарств. Также им можно будет выйти в случае форс-мажора. Что именно будет считаться форс-мажорными обстоятельствами, газета не уточняет.

Требование будет обязательным до тех пор, пока в стране действует режим тревоги в связи с коронавирусом. Цель карантина - предотвратить завоз новых случаев COVID-19.

Если человек на карантине заметит у себя симптомы коронавирусной инфекции, он должен будет позвонить в медицинскую службу.

Пока в Испанию могут въехать только граждане страны, иностранные дипломаты, врачи, не лечившие больных с коронавирусной инфекцией, а также экипажи самолетов иностранных авиакомпаний.

По данным газеты, в Испании 268 143 случая заражения коронавирусом, 26 744 заболевших умерли.

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Испания коронавирус

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