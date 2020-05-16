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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Глава МВД Франции выразил недовольство решением Италии открыть границы

По мнению министра, внутренние границы в Евросоюзе необходимо открывать согласованно

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координировать на уровне ЕС открытие внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии COVID-19.

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"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", - заявил глава французского МВД.

Так Кастанер отреагировал на субботнее объявление властей Италии об открытии с 3 июня границ для туристов из ЕС и об отмене обязательного карантина по коронавирусу для приезжающих из-за границы.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии - сегодня утром не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", - сказал министр.

Говоря об Испании, он имел в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое не понравилось Парижу, отмечает в субботу Le Figaro.

Газета напоминает, что Европейская комиссия в минувшую среду также высказалась за "согласованное и недискриминационное" открытие внутренних границ в ЕС по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила в субботу, что в настоящее время в стране госпитализированы с диагнозом "коронавирус" 19432 больных. Это на 429 меньше, чем было накануне.

Всего во Франции с начала эпидемии были госпитализированы 98449 пациентов. За это время вылечились и выписались из больниц 61066 человек.

За минувшие сутки в стране умерли 96 инфицированных COVID-19 (104 днем ранее). Общее число летальных исходов среди коронавирусных больных выросло до 27625.

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Франция Италия Испания ЕС Коронавирус

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