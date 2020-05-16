Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

В Греции ослабили антикоронавирусный режим и открыли более 500 пляжей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более 500 пляжей открылись в Греции в субботу в рамках ослабления жестких мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 и в условиях небывало жаркой погоды, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

Пандемия коронавируса

При этом от посетителей пляжей требуют выполнения норм социального дистанцирования, согласно которым на площади 1000 кв. м могут находиться не более 40 человек. Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением предписанных правительством норм.

Для многих греков нынешний выход на пляж в такую жаркую погоду стал первым с того момента, как в стране начали ослаблять жесткие меры, призванные сдержать распространение коронавируса.

С момента начала эпидемии в Греции было диагностировано 2 810 случаев заражения, 160 пациентов скончались, 1 374 полностью выздоровели.

Метеорологи предупреждали о том, что в эти дни значительные части Греции будут накрыты волнами жаркого воздуха из пустыни Сахара, из-за чего в Афинах температура может подняться до 38-39 градусов Цельсия, на Пелопоннесе - 40 градусов, а на ряде островов - 30 градусов.

Хроника коронавируса. Май.

21
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиковЗа минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
Греция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия начала вывод из Сербии военных, помогавших в борьбе с коронавирусом

США возобновит взносы в ВОЗ

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Air Canada уволит до 60% сотрудников

Италия назвала дату открытия границ

Италия назвала дату открытия границ

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Министр здравоохранения Бразилии не продержался месяца на посту

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Трамп сообщил о разработке в США ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука

Аналитики посчитали, что глава Amazon может стать первым в мире триллионером

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали работать над вакциной от COVID-19 еще в январе, не зная, с чем борются

США начали поставку нефти в Белоруссию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');