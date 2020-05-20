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Что случилось этой ночью: среда, 20 мая

Гибель экипажа Ми-8 в Подмосковье, претензии посольства России к Bloomberg, слухи о переносе "Оскара-2021"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной катастрофы Минобороны РФ назвало техническую неисправность.

- Всемирный банк прогнозирует "крайнюю бедность" для 60 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса. По определению банка, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом менее 2 долларов. На этом фоне ВБ обязуется в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долларов наиболее уязвимым странам.

- Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровергнуть данные о числе коек в российских больницах. В публикации агентства на графике указано, что в РФ в 2013 году было 3,8 койки на 1 тыс. населения, а в странах ОЭСР - 8,2. Данные на сайте ВБ свидетельствуют об обратном соотношении. Российское посольство считает, что редакторы Bloomberg намеренно "опустились до неприкрытого подлога", и требует "опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам".

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,7 тысячи. За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 1651 до 1726.

- "Оскар" в 2021 году может быть перенесен из-за коронавируса. Официальных предложений по поводу новых дат проведения церемонии и других деталей пока не поступало.

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