Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов на 2,9%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Норвегия в апреле снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) в месячном измерении на 2,9% - до 2,117 млн баррелей в сутки. В марте страна добывала 2,057 млн б/с, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

В годовом измерении добыча выросла на на 23,2%.

Добыча природного газа в прошлом месяце составила 9,02 млрд кубометров, сократившись на 1,7 млрд кубометров относительно марта. При этом показатель оказался ниже прогноза NPD в 9,37 млрд кубометров.

Добыча нефти в апреле составляла в среднем 1,783 млн б/с, что на 4,5% больше мартовского объема. Прогноз NDP - 1,751 млн б/с. В годовом измерении добыча нефти взлетела более чем на 30%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчетам, составил около 79,8 млн кубометров нефтяного эквивалента (н.э.), в том числе 33,2 млн кубометров пришлось на нефть и 40,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство выросло на 3,9 млн кубометров относительно аналогичного периода 2019 года.