"Домодедово" в апреле обогнал "Шереметьево" по пассажиропотоку

Совокупный пассажиропоток Московского авиаузла в апреле упал на 95%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В минувшем апреле пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" упал в годовом выражении на 95%, до 388,9 тыс. человек, сообщила Росавиация. При этом "Домодедово" обогнал "Шереметьево". Авиаперевозки попали под запрет из-за коронавируса.

На международных линиях через аэропорты перевезены символические 18,1 тыс. пассажиров (-99,5%), на внутренних - 370,8 тыс. человек (-91%).

Международные перевозки правительство запретило в конце марта. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

По данным Росавиации, "Домодедово" пострадал от спада чуть меньше двух других аэропортов: его пассажиропоток упал на 91,8%, до 174,8 тыс. человек. Бессменный в последние годы лидер по пассажиропотоку "Шереметьево" в прошлом месяце обслужило немного меньше - 161,4 тыс. человек, падение к апрелю прошлого года составило 95,9%. Крупнейшая базовая авиакомпания "Домодедово" - S7, у "Шереметьево" - "Аэрофлот". Как сообщалось, S7 в апреле перевезла 213,6 тыс. человек (-79%), "Аэрофлот" уступил ей лидерство с показателем 147,7 тыс. (-95,2%).

Пассажиропоток "Внуково" в апреле составил 52,7 тыс. человек, рухнув на 97% год к году. В начале месяце приостановила операционную деятельность одна из крупнейших базовых авиакомпаний аэропорта - "Победа".

За январь-апрель пассажиропоток аэропортов МАУ сократился на 33,7%, до 18,8 млн человек. Перевозки через "Шереметьево" упали на 39,2%, до 8,8 млн человек, через "Домодедово" - на 26,5%, до 5,6 млн человек, через "Внуково" - на 29,7%, до 4,4 млн человек.

По данным Международной ассоциации аэропортов, по состоянию на 27 мая пассажиропоток через 32 крупнейших аэропорта России упал на 91% год к году.