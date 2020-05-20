Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным по Донбассу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов к прямым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск (заседания контактной группы по Донбассу в Минске - ИФ), параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский также заявил, что дает себе еще год, чтобы добиться успехов в сфере Минских соглашений. "Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против РФ. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейских стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций", - отметил украинский лидер.

"Но как я вам говорил, мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться", - продолжил Зеленский. Президент отметил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе был заторможен из-за коронавируса, поэтому он даете себе еще несколько месяцев, чтобы решить эту проблему дипломатическим путем, согласно Минским договоренностям. Зеленский добавил, что не хотел бы реализовывать планы "B" и "С" по Донбассу, хотя они и существуют.

"Что касается президента России... Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними договорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, Минский формат - приоритет, но никто не отменяет любой другой формат, я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению на нашу территорию людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", - подчеркнул Зеленский.

В декабре 2019 года в Париже прошел очередной саммит "нормандской четверки". В рамках этого саммита Путин и Зеленский провели первую двустороннюю встречу. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что президент РФ его "очень прозрачно понял".

"Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что Путин меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну (в Донбассе - ИФ)", - говорил Зеленский в феврале 2020 года в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".