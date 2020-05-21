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С 22 мая на Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В рамках второго этапа ослабления карантина в регионах Украины с 22 мая начнут работать отели без ресторанов, заработает общественный и внутриобластной транспорт. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения в фейсбуке.

Кроме того, с 22 мая при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Минздрав напоминает, что с 22 июня на Украине будет действовать адаптивный карантин, когда ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе. Всего будет пять этапов смягчения карантина.

Решение о смягчении режима адаптивного карантина будут принимать в каждом регионе на основании данных об инцидентности (среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс.), загруженности коек в учреждениях здравоохранения, а также количестве проведенных ПЦР- (полимеразная цепная реакция) и ИФА тестов (иммуноферментный анализ).

В частности, для перехода к следующему этапу смягчения карантина показатель инцидентности должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше 50%, количество ПЦР- и ИФА тестов - более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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