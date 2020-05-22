Десять стран ЕС заявили о сожалении в связи с выходом США из Договора по открытому небу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Внешнеполитические ведомства 10 стран ЕС в совместном заявлении в пятницу выразили сожаление объявлением США о выходе из Договора об открытом небе.

"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения", - говорится в совместном заявлении МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Договор об открытом небе является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе. Мы продолжим соблюдать Договор об открытом небе, который имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности", - отмечается в заявлении.

Страны, подписавшие это заявление, отметили, что считают "этот договор действенным и полезным".

"В том, что касается вопросов исполнения этого договора, мы продолжим диалог с Россией, как это было прежде решено союзниками по НАТО и другими партнерами в Европе с целью урегулирования нерешенных вопросов, таких как необоснованные ограничения на полеты над Калининградом. Мы продолжим призывать Россию снять эти ограничения и продолжим наш диалог со всеми сторонами", - отмечается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу официально уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.