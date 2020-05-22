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Десять стран ЕС заявили о сожалении в связи с выходом США из Договора по открытому небу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Внешнеполитические ведомства 10 стран ЕС в совместном заявлении в пятницу выразили сожаление объявлением США о выходе из Договора об открытом небе.

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"Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения", - говорится в совместном заявлении МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Договор об открытом небе является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе. Мы продолжим соблюдать Договор об открытом небе, который имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности", - отмечается в заявлении.

Страны, подписавшие это заявление, отметили, что считают "этот договор действенным и полезным".

"В том, что касается вопросов исполнения этого договора, мы продолжим диалог с Россией, как это было прежде решено союзниками по НАТО и другими партнерами в Европе с целью урегулирования нерешенных вопросов, таких как необоснованные ограничения на полеты над Калининградом. Мы продолжим призывать Россию снять эти ограничения и продолжим наш диалог со всеми сторонами", - отмечается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из этого соглашения. По данным американских СМИ, США в пятницу официально уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

О договоре

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Об этом оно должно уведомить другие страны не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

Франция договор по открытому небу

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