МИД счел неприемлемыми американские условия по Договору по открытому небу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выдвинутые США условия по Договору по открытому небу (ДОН) категорически неприемлемы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Те условия, которые США нам выдвинули, они абсолютно неприемлемы, категорически неприемлемы, они бессмысленные, они лишены каких бы то ни было оснований, о чем мы многократно говорили и объясняли логику собственного подхода", - сказал Рябков, выступая в пятницу по видеоконференции в фонде публичной дипломатии имени Горчакова.

Он отметил, что РФ готова "продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне".

По его словам, Россия остается привержена Договору по открытому небу и будет работать для его сохранения. "Мы будем работать в пользу сохранения договора, он важен, он ценен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса" в пятницу в ходе выступления в фонде Горчакова.

По мнению МИДа, претензии США не обоснованы

"Детальнейшим образом описано, что США является грубым нарушителем Договора по открытому небу", - сказал Рябков. Он подчеркнул, что претензии, высказанные США накануне в адрес России, "ни на чем не основаны".

По словам замминистра, список российских претензий к США по ДОН ранее направлялся американской стороне, а также доступен в открытом доступе.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

О встрече с переговорщиком Трампа по контролю над вооружениями

Замглавы МИД РФ подтвердил готовность к встрече со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

"Безусловно мы подтвердили готовность к такой очной встрече. И мы надеемся, что санитарные-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся настолько, что мы совсем уже уйдем куда-то в осень и в период, непосредственно предшествующий сроку истечения десятилетнего первоначального срока действия договора", - сказал дипломат.

Накануне спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли сообщил о скором начале переговоров между США и РФ по контролю над вооружениями.

Он пояснил, что США "хотят новый, трехсторонний договор с лучшей системой проверки". "Пришло время обновить контроль над вооружениями, чтобы отвечать стратегическим реалиям", - подчеркнул Биллингсли.

По его словам, "Рябков сказал, что будущая система контроля над вооружениями должна быть многосторонней". "Мы согласны. Китай должен стать частью этого. Пора прекратить прятаться за великой китайской стеной секретности. Стремиться обрести статус великой державы - значит брать на себя большую ответственность. Не должно быть никакого секретного неконтролируемого ядерного строительства", - подчеркнул Биллингсли.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что с новым спецпредставителем президента США по разоружению переговорил Рябков и стороны условились продолжать диалог.

"У них состоялся телефонный разговор 8 мая, пристрелочный, ознакомительный разговор. Американцы обещали, что как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию для обсуждения уже существа проблем стратегической стабильности", - сказал Лавров журналистам.

На этой конференции может обсуждаться весь спектр вопросов контроля над ядерными вооружениями, в ней должны принять участие и представители министерств обороны и служб безопасности.

"Ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что стратегическая стабильность перестает быть целью политики Соединённых Штатов, это понятие заменяется стратегическим соперничеством. "Чтобы понять истинные причины такой трансформации, необходим, опять же, прямой диалог, которого пока, к сожалению, нет", - сказал Лавров.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что новый переговорщик президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли планирует в ближайшее время встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить новое предложение США о далеко идущем соглашении по ограничению всех российских, китайских и американских ядерных боеголовок. Предполагается, что встреча состоится в Вене.