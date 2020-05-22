Байден высказался против выхода США из Договора по открытому небу
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выразил несогласие с решением Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу.
"Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев", - говорится в заявлении Байдена.
"Он (Трамп - ИФ) должен остаться в Договоре по открытому небу и работать с союзниками, чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной" - отметил бывший вице-президент США.
По словам Байдена, выходя из договора, "президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США".
Политик уверен, что во время таких кризисов, как пандемия коронавируса, США должны брать на себя лидирующую роль, сотрудничать с союзниками и "избегать дестабилизирующих действий".
21 мая Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут соглашение через шесть месяцев.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.
В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.