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В Англии с 15 июня откроются непродовольственные магазины

Автосалоны и рынки на открытом воздухе смогут возобновить работу уже в первый день лета

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на работу рынков на открытом воздухе и автосалонов в Англии будут отменены с 1 июня, с 15 июня откроются непродовольственные магазины, сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

Пандемия коронавируса

Так, с 15 июня смогут возобновить работу магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Британский премьер отметил, что для возобновления работы торговые точки должны предпринять меры по предотвращению распространения коронавируса. По данным Bloomberg, в их число входит требование регулярно очищать поверхности, разместить защитные покрытия на больших предметах, которых часто касаются посетители (например, на кроватях и диванах), хранить не менее 72 часов предметы, возвращенные покупателями, а также повесить на витрине плакат, подтверждающий осведомленность об антивирусных требованиях и намерение следовать им.

Также Джонсон призвал англичан отправиться тратить деньги после того, как ограничения будут сняты, заявив, что правительство надеется на восстановление экономики в ближайшие месяцы.

Объявленное смягчение антивирусных мер затрагивает только Англию. Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - отменяют ограничения по собственному графику, который определяют местные правительства.

На предыдущем этапе отмены карантина, начавшемся с 13 мая, англичанам было разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом без ограничений, кроме командных видов спорта.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время вспышки коронавируса выявлено более 260 тысяч случаев заражения. скончались почти 37 тысяч заболевших. Данные о выздоровевших страна не публикует.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Великобритания Англия Борис Джонсон Коронавирус

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