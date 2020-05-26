В Англии с 15 июня откроются непродовольственные магазины

Автосалоны и рынки на открытом воздухе смогут возобновить работу уже в первый день лета

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на работу рынков на открытом воздухе и автосалонов в Англии будут отменены с 1 июня, с 15 июня откроются непродовольственные магазины, сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

Так, с 15 июня смогут возобновить работу магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Британский премьер отметил, что для возобновления работы торговые точки должны предпринять меры по предотвращению распространения коронавируса. По данным Bloomberg, в их число входит требование регулярно очищать поверхности, разместить защитные покрытия на больших предметах, которых часто касаются посетители (например, на кроватях и диванах), хранить не менее 72 часов предметы, возвращенные покупателями, а также повесить на витрине плакат, подтверждающий осведомленность об антивирусных требованиях и намерение следовать им.

Также Джонсон призвал англичан отправиться тратить деньги после того, как ограничения будут сняты, заявив, что правительство надеется на восстановление экономики в ближайшие месяцы.

Объявленное смягчение антивирусных мер затрагивает только Англию. Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - отменяют ограничения по собственному графику, который определяют местные правительства.

На предыдущем этапе отмены карантина, начавшемся с 13 мая, англичанам было разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом без ограничений, кроме командных видов спорта.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время вспышки коронавируса выявлено более 260 тысяч случаев заражения. скончались почти 37 тысяч заболевших. Данные о выздоровевших страна не публикует.