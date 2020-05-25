Уличенный в нарушении карантина советник Джонсона не будет уходить в отставку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Советник премьера Великобритании Доминик Каммингс сообщил в понедельник, что не намерен уходить со своего поста после того, как выяснилось, что он нарушил правила карантина и уехал из Лондона на ферму родителей примерно 320 км от столицы.

"Решения принимать премьер-министру, не мне", - сказал он журналистам, отметив, что не считает свои действия неправильными.

Каммингс добавил, что не советовался с премьер-министром Борисом Джонсоном, поскольку как раз тогда глава британского правительства попал в больницу с коронавирусом.

Он объяснил свой отъезд на ферму тем, что просто счел это место более безопасным, когда он и его супруга вдруг почувствовали себя плохо. "На ферме на полмили вокруг - ни души", - сказал он, пояснив, что не подвергал там никого риску.

Ранее британская пресса сообщила, что местные жители были очень удивлены, увидев правительственного чиновника так далеко от Лондона в период карантина, и сообщили об этом в местную полицию.

Скандал приобрел особый резонанс ввиду того, что Каммингс участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19. Он также является одним из идеологов Brexit.