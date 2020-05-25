Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Уличенный в нарушении карантина советник Джонсона не будет уходить в отставку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Советник премьера Великобритании Доминик Каммингс сообщил в понедельник, что не намерен уходить со своего поста после того, как выяснилось, что он нарушил правила карантина и уехал из Лондона на ферму родителей примерно 320 км от столицы.

"Решения принимать премьер-министру, не мне", - сказал он журналистам, отметив, что не считает свои действия неправильными.

В миреДжонсона раскритиковали в собственной партии за защиту нарушившего самоизоляцию советникаЧитать подробнее

Каммингс добавил, что не советовался с премьер-министром Борисом Джонсоном, поскольку как раз тогда глава британского правительства попал в больницу с коронавирусом.

Он объяснил свой отъезд на ферму тем, что просто счел это место более безопасным, когда он и его супруга вдруг почувствовали себя плохо. "На ферме на полмили вокруг - ни души", - сказал он, пояснив, что не подвергал там никого риску.

Ранее британская пресса сообщила, что местные жители были очень удивлены, увидев правительственного чиновника так далеко от Лондона в период карантина, и сообщили об этом в местную полицию.

Скандал приобрел особый резонанс ввиду того, что Каммингс участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19. Он также является одним из идеологов Brexit.

Великобритания Борис Джонсон Доминик Каммингс

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Первая сеть 5G появилась в Швеции

Первая сеть 5G появилась в Швеции

США ограничили въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');