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Ведущий инфекционист США предсказал, что вакцину от COVID-19 создадут к ноябрю

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцины - ИФ) уйдет год-полтора... Я все еще думаю, что у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю", - сказал Фаучи.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет. Как сообщала в апреле газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

В прошлую пятницу, 22 мая, директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что сотрудники этой организации проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.

Между тем американский ученый, исследователь рака, ВИЧ и генома человека Уильям Хэзелтайн усомнился в скорой разработке вакцины от коронавируса и призвал человечество полагаться на меры социальной изоляции в борьбе с новой инфекцией.

Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Энтони Фаучи США Коронавирус

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