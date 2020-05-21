Ученый из США призвал не верить обещаниям политиков о скорой разработке COVID-вакцины

Уильям Хэзелтайн также заявил, что РФ делает недостаточно для принудительной изоляции инфицированных

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 скоро вряд ли появится, населению лучше полагаться на меры социальной изоляции, заявил американский ученый, исследователь рака, ВИЧ и генома человека Уильям Хэзелтайн.

"Не слушайте политиков, которые говорят: "У нас она будет к тому моменту, когда меня (этого политика - ИФ) будут переизбирать". Может, у нас и получится, но я просто говорю, что дело это не простое, ни в коем случае", - приводит его слова в четверг британское издание The Guardian.

"Каждый раз, когда люди пытались создать вакцину - против SARS (тяжелый острый респираторный синдром - ИФ) или MERS (ближневосточный респираторный синдром - ИФ) - она на самом деле не защищала", - отметил ученый.

Он пояснил, что вакцины, разрабатывавшиеся против предыдущих типов коронавируса, не смогли защитить слизистые оболочки носа, через которые передавалась болезнь.

При этом Хэзелтайн считает, что лучший способ бороться с пандемией COVID-19 - отслеживать пути передачи инфекции и применять меры строгой изоляции. Также он настоятельно рекомендовал населению мыть руки, носить маски, очищать поверхности, с которыми они часто соприкасаются, и соблюдать социальное дистанцирование.

Он полагает, что США, Россия и Бразилия - они занимают соответственно первое, второе и третьи места по количество выявленных случаев заболевания - делают недостаточно для "принудительной изоляции" инфицированных. В то же время Хэзелтайн похвалил формат подобных мер, предпринятых в Китае и Южной Корее.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавирусной инфекции. "Я думаю, что мы даже опережаем график", - заявил Трамп, уточнив, что испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах".

По его словам, когда вакцина будет создана, американские военные будут задействованы в ее распространении по стране.