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Во Франции запретили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Франции распорядилось, чтобы французские врачи более не прописывали противомалярийный препарат гидроксихлорохин при лечении коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Таким образом, уточняет агентство, гидроксихлорохин теперь не будут назначать ни сам по себе, ни в сочетании с другими препаратами против COVID-19. В то же время гидроксихлорохин может по-прежнему применяться против малярии или волчанки.

В то же время в Минздрав Франции пообещали пересмотреть свою позицию по гидроксихлорохину при появлении новых данных.

Споры по поводу использования гидроксихлорохина при COVID-19, который изначально был разработан как противомалярийное средство, но со временем получил и иные применения, продолжаются во всем мире.

Ранее на этой неделе во Всемирной организации здравоохранения временно приостановили клинические испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса из-за необходимости проанализировать его действие.

До этого большой резонанс вызвало недавнее признание президента США Дональда Трампа в том, что он принимал этот препарат в профилактических целях. Оппоненты Трампа критиковали его за то, что по сути он разрекламировал препарат, не имея уверенности в его эффективности и безопасности.

Однако в той же Франции микробиолог Дидье Раульт заявлял, что в корне не согласен с результатами масштабного исследования, согласно которым использование гидроксихлорохина не просто не помогает от коронавируса COVID-19, но еще и повышает риск смерти пациентов.

Также накануне генеральный директор Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) Балрам Бхаргав утверждал, что гидроксихлорохин не имеет серьезных побочных эффектов и может использоваться в качестве профилактики от коронавируса. Но одновременно с тем, отмечали западные СМИ, на Индию приходится 70% мирового производства гидроксихлорохина. Его производство в последнее время увеличилось вместе с ростом спроса после признаний Трампа.

Франция коронавирус

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