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Минздрав продолжит лечить COVID-19 гидроксихлорохином

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минздрав не откажется от применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения решила приостановить его испытания и уточнить, не вредно ли это лекарство коронавирусным больным. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Пандемия коронавируса

Там отметили, что решение ВОЗ "основано на доказательствах кардиотоксичности, которая у госпитализированных пациентов с высокой частотой встречаемости сопутствующих заболеваний способна приводить к жизнеугрожающим нарушениям ритма сердца".

Однако многие результаты зарубежных исследований и "отечественный опыт" показывает, что назначать гидроксихолорохин определенным пациентам с COVID-19 можно "в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма".

Также Минздрав пообещал в новую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19 включить дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования гидроксихлорохина индивидуально для конкретного пациента. Также ведомство подробно расскажет, как его применять пациентам с низким риском нарушений ритма и что делаать для мониторинга и профилактике аритмий во время лечения.

Пока в мире нет зарегистрированных противовирусных препаратов, показанных для лечения коронавирусной инфекции, поэтому применение любых препаратов проводится только с согласия пациентов, отметили в Минздраве. В связи с кардиотоксичностью гидроксихлорохина при его назначении у пациентов контролируется сердечный ритм, также его не назначают больными с высоким риском развития аритмий.

Мониторинг безопасности гидроксихлорохина в период пандемии в России не выявил, чтобы пациенты, принимающие это лекарство, умирали из-за нарушений сердечного ритма, заявило министерство.

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав ВОЗ коронавирус

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