Инициативная группа Лукашенко подала заявку о регистрации в ЦИК Белоруссии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии 14 мая принял заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Белоруссии Александра Лукашенко. Группу возглавляет глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Всего ЦИК получил уже 12 заявлений от инициативных групп по выдвижению участников президентских выборов. Прием заявлений завершится 15 мая.

Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года. О планах выдвинуться на очередной срок он заявил в ноябре 2019 года, но отметил, что если не будет ощущать поддержку народа, то за власть держаться не будет.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал он тогда.

О намерении выдвинуться на выборы ранее заявляли также председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, экс-депутат Анна Канопацкая, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико.

Выборы должны пройти 9 августа 2020 года.