Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 30.05В России 396 575+8 952В мире 5 924 275+115 329

В Атланте введен режим ЧП из-за беспорядков после гибели чернокожего в Миннеаполисе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил о введении в районе Атланты режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков, которые вспыхнули в этом городе после гибели в понедельник, 25 мая, в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Губернатор в твиттере также сообщил о том, что "задействует не менее 500 человек из Национальной гвардии штата Джорджия для защиты населения и имущества в Атланте". Кемп отметил, что действует по запросу мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс, попросившей о помощи.

По данным агентства Associated Press, протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт, изрисовали из баллончиков местное отделение телеканала CNN, совершали поджоги. В городской полиции сообщили о не менее трех пострадавших офицерах полиции и о нескольких арестах.

46-летний Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

В миреПолицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожегоПолицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожегоЧитать подробнее

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в городе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Затем волнения перекинулись на другие города США.

AP сообщает о беспорядках в Хьюстоне, где рос Флойд, в Детройте, Окленде, Лос-Анджелесе, Сан-Хосе. В частности, в Детройте один человек погиб, когда из фургона, проезжающего мимо собравшихся демонстрантов, по ним открыли огонь. А местные СМИ сообщали, что в Сан-Хосе полиция открыла огонь по фургону, который попытался въехать в толпу протестующих; в полиции позднее участие в этом инциденте опровергли.

В Нью-Йорке протестующие вступили в столкновения с полицией, ломали полицейские автомобили и устраивали поджоги. В ответ стражи порядка пустили в ход дубинки и рассеяли толпу.

Недовольные также блокировали шоссе, связывающее Лос-Анджелес и Окленд.

В Вашингтоне Национальная гвардия также была приведена в состояние повышенной готовности. Ранее разозленная толпа собралась у Белого дома, выкрикивала проклятия в адрес президента США Дональда Трампа. Некоторые из демонстрантов попытались прорваться сквозь барьеры, возведенные Секретной службой США, швыряли бутылки в офицеров безопасности, на что те отвечали слезоточивым газом.

Протесты в Миннеаполисе

12
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Джорджия Атланта Миннеаполис

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

США планируют отправить в Тунис военных для противодействия России в регионе

Прототип межпланетного корабля SpaceX взорвался при испытании двигателя

Запуск американского космического корабля Crew Dragon перенесли на июнь

Запуск американского космического корабля Crew Dragon перенесли на июнь
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

Трамп обвинил Китай и ВОЗ в распространении коронавируса

В Белоруссии вновь задержан блогер Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты

В Белоруссии вновь задержан блогер Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты

США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса

Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

Полицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожего

Полицейского в США обвинили в убийстве после смертельного задержания чернокожего
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');