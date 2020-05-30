В Атланте введен режим ЧП из-за беспорядков после гибели чернокожего в Миннеаполисе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил о введении в районе Атланты режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков, которые вспыхнули в этом городе после гибели в понедельник, 25 мая, в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Губернатор в твиттере также сообщил о том, что "задействует не менее 500 человек из Национальной гвардии штата Джорджия для защиты населения и имущества в Атланте". Кемп отметил, что действует по запросу мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс, попросившей о помощи.

По данным агентства Associated Press, протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт, изрисовали из баллончиков местное отделение телеканала CNN, совершали поджоги. В городской полиции сообщили о не менее трех пострадавших офицерах полиции и о нескольких арестах.

46-летний Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи подряд в городе: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Затем волнения перекинулись на другие города США.

AP сообщает о беспорядках в Хьюстоне, где рос Флойд, в Детройте, Окленде, Лос-Анджелесе, Сан-Хосе. В частности, в Детройте один человек погиб, когда из фургона, проезжающего мимо собравшихся демонстрантов, по ним открыли огонь. А местные СМИ сообщали, что в Сан-Хосе полиция открыла огонь по фургону, который попытался въехать в толпу протестующих; в полиции позднее участие в этом инциденте опровергли.

В Нью-Йорке протестующие вступили в столкновения с полицией, ломали полицейские автомобили и устраивали поджоги. В ответ стражи порядка пустили в ход дубинки и рассеяли толпу.

Недовольные также блокировали шоссе, связывающее Лос-Анджелес и Окленд.

В Вашингтоне Национальная гвардия также была приведена в состояние повышенной готовности. Ранее разозленная толпа собралась у Белого дома, выкрикивала проклятия в адрес президента США Дональда Трампа. Некоторые из демонстрантов попытались прорваться сквозь барьеры, возведенные Секретной службой США, швыряли бутылки в офицеров безопасности, на что те отвечали слезоточивым газом.