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Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии

Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии
Здание ЦБ Ливии в Триполи
Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Применение термина "фальшивый" в отношении задержанных на Мальте банкнот для ЦБ Ливии является неправомерным, заявляют в выпустившем их российском АО "Гознак".

На сайте компании отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке обсуждаемого тиража.

"Банкноты, изготовленные в рамках обсуждаемой поставки, являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - подчеркнули в "Гознаке".

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В компании напомнили, что у ЦБ Ливии есть два филиала, расположенных соответственно в Триполи и Тобруке. "Гознак" заключал контракт с ЦБ Ливии, расположенным в Тобруке.

Заказ купюр у российского АО был одобрен советом директоров Центробанка Ливии еще в 2015 году. Право ЦБ Ливии в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи).

В сообщении подчеркивается, что "в нарушение норм международного права, таможня Мальты в сентябре 2019 года задержала контейнеры с принадлежащими Центральному банку Ливии банкнотами. АО "Гознак" наряду с заказчиком неоднократно пыталось добиться объяснений со стороны мальтийских властей.

Таможенные органы Мальты только в мае 2020 года отреагировали заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии".

Ранее Госдепартамент США объявил, что приветствует изъятие властями Мальты "фальшивой" ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной "Гознаком". В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорилось, что о конфискации Мальта сообщила 26 мая. Также Госдеп утверждает, что купюры напечатаны по заказу "нелегитимной параллельной структуры".

Ведомство настаивает, что легитимным можно считать только ЦБ Ливии, расположенный в Триполи.

МИД РФ отверг заявление Госдепартамента США.

Ливия Гознак ООН

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