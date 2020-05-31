В беспорядках в Индианаполисе погиб один человек и несколько пострадали

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое ранены в ходе протестов, которые произошли на расовой почве в Индианаполисе (штат Индиана, США) в ночь на воскресенье, сообщил шеф местной полиции Рандал Тейлор на пресс-конференции, которую показал американский телеканал CNN.

По его словам, в столкновениях пострадал один полицейский.

Полиция рекомендует местным жителям избегать района беспорядков. Начато расследование.

По данным на утро воскресенья, в связи с беспорядками режимы комендантского часа объявлены как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

В частности, ограничения введены для городов Лос-Анджелес, Беверли-Хиллз (Калифорния), Денвера (Колорадо), Майами (Флорида), Атланты (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилла (Кентукки), Миннеаполиса и Сент-Пола (Миннесота), Рочестера (Нью-Йорк), Цинциннати, Кливленда, Колумбуса, Дейтона, Толедо (Огайо), Юджина, Портленда (Орегон), Филадельфии, Питтсбурга (Пенсильвания), Чарльстона, Колумбии (Южная Каролина), Нэшвилла (Теннеси), Солт-Лейк-сити (Юта), Сиэттла (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Так, губернатор Техаса Грэг Эбботт направил в ряд городов штата около 1,5 тыс. военных, чтобы не допустить актов вандализма в ходе протестных выступлений, в Хьюстоне накануне были арестованы 200 человек, которые перекрывали магистрали и препятствовали движению по дорогам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки.

Беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.