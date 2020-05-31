В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По меньшей 1699 человек арестованы в 22 американских городах в ходе массовых акций протеста, превратившихся в уличные беспорядки, сообщает ABC News.

Люди вышли на митинги по всей стране, после того как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Как напоминает ABC News, сотрудник магазина вызвал полицию, заподозрив Флойда в попытке расплатиться фальшивым чеком.

Отмечается, что в Нью-Йорке в субботу задержали 345 человек, при этом пострадали 33 полицейских, а 47 полицейских машин повреждены или уничтожены.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое ранены в ходе протестов в Индианаполисе.