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В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек

В ходе акций протеста в 22 американских городах арестованы 1700 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По меньшей 1699 человек арестованы в 22 американских городах в ходе массовых акций протеста, превратившихся в уличные беспорядки, сообщает ABC News.

Люди вышли на митинги по всей стране, после того как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Как напоминает ABC News, сотрудник магазина вызвал полицию, заподозрив Флойда в попытке расплатиться фальшивым чеком.

Отмечается, что в Нью-Йорке в субботу задержали 345 человек, при этом пострадали 33 полицейских, а 47 полицейских машин повреждены или уничтожены.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое ранены в ходе протестов в Индианаполисе.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Миннеаполис

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