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Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.

Такие меры уже действуют в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Атланте, Луисвилле, Колумбии, Денвере, Портленде, Милуоки, Коламбусе.

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Демонстранты сталкиваются с полицией, поджигают машины и грабят магазины. Некоторые полицейские пострадали.

По меньшей мере, власти шести штатов мобилизовали национальную гвардию. Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые можно задействовать для наведения порядка.

Так, губернатор Техаса Грэг Эбботт направил в города штата около 1,5 тысячи военных, чтобы не допустить вандализма во время протестов, в Хьюстоне накануне были арестованы 200 человек, которые перекрывали магистрали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия и не допустит анархии.

В то же время, в субботу демонстрации протеста в связи с гибелью Флойда и в поддержку выступлений в США прошли в Лондоне. Их участники обещали расширить протестные акции в Великобритании, сообщила газета The Sun.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афро-американец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афро-американец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Миннеаполис Джордж Флойд

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