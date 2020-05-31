Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.

Такие меры уже действуют в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Атланте, Луисвилле, Колумбии, Денвере, Портленде, Милуоки, Коламбусе.

Демонстранты сталкиваются с полицией, поджигают машины и грабят магазины. Некоторые полицейские пострадали.

По меньшей мере, власти шести штатов мобилизовали национальную гвардию. Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые можно задействовать для наведения порядка.

Так, губернатор Техаса Грэг Эбботт направил в города штата около 1,5 тысячи военных, чтобы не допустить вандализма во время протестов, в Хьюстоне накануне были арестованы 200 человек, которые перекрывали магистрали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия и не допустит анархии.

В то же время, в субботу демонстрации протеста в связи с гибелью Флойда и в поддержку выступлений в США прошли в Лондоне. Их участники обещали расширить протестные акции в Великобритании, сообщила газета The Sun.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афро-американец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афро-американец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.