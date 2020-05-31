Трамп пообещал не допустить анархии в Миннеаполисе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия и не допустит анархии.

Он сказал, что не позволит "преступникам, придерживающимся радикально левых взглядов, на территории всей нашей страны и мира поджигать общины".

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 25 мая полицейские Миннеаполиса задержали 46-летнего афро-американца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских сдавил коленом шею Флойда, впоследствии афро-американец скончался в реанимации. Видеозапись происшествия попала в интернет.

Смерть Флойда спровоцировала волнения, продолжавшиеся в Миннеаполисе четыре ночи подряд. Протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Позднее беспорядки перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.

Четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Одного из них, Дерека Човина, обвинили в убийстве.