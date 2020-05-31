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Главы НАСА и SpaceX рассчитывают на сотрудничество с Россией в космосе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главы НАСА и компании SpaceX Джим Брайденстайн и Илон Маск отреагировали на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, отметив, что американская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в космической отрасли.

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Ранее глава российской госкорпорации в своем твиттере поздравил НАСА и SpaceX с успешным запуском и стыковкой с МКС космического корабля Crew Dragon - первого за девять лет американского пилотируемого корабля.

"Спасибо! НАСА благодарно за наше партнерство, и мы рассчитываем на продолжение совместных достижений в освоении космоса", - написал Брайденстайн.

Глава SpaceX также заявил, что рассчитывает на сотрудничество с "Роскосмосом", причем ответ Маск написал на русском языке.

Crew Dragon, который в субботу доставил на МКС астронавтов НАСА Дагласа Харли и Роберта Бенкена, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа "Шаттлов".

Crew Dragon был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Пуск был запланирован на 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен из-за плохой погоды.

Сейчас астронавты уже перешли с Crew Dragon на борт МКС. НАСА опубликовало в твиттере видео, на котором момент экипаж МКС - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди - встречают Харли и Бенкена.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС. Согласно докладу генерального инспектора НАСА, стоимость одного места на Crew Dragon при одновременном полете четырех астронавтов составляет около $55 млн.

SpaceX Falcon 9 НАСА "Роскосмос" Джим Брайденстайн Илон Маск Дмитрий Рогозин

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