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В США заявили об угрозе новых вспышек коронавируса из-за массовых протестов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Масштабные протесты, охватившие США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, грозят новыми вспышками коронавируса, эпидемия которого в Штатах еще не закончилась, заявил телеканалу CNN губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган.

"Без сомнения, если вы сведете сотни тысяч людей вместе, на близкое расстояние, тогда вирус будет на всех улицах... это не здоровая обстановка", - сказал он.

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В свою очередь мэр Атланты (штат Джорджия), где после беспорядков был введен режим ЧП, Кейша Лэнс Боттомс ранее призывала протестующих сдать тест на наличие коронавируса. Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз также напоминал, что США еще в "самом середине эпидемии", и система здравоохранения страны едва справляется с эпидемиологическим кризисом.

Агентство Associated press (AP) приводит мнение доктора Сандро Галеа из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, который указал на проблему общественного доверия к государственным институтам, грозящую усложнить борьбу с эпидемией.

"Эти события, которые происходят сейчас, еще больше угрожают доверию, нужному нам. Если у нас его не будет, я опасаюсь, что наша возможность контролировать новые вспышки (коронавируса - ИФ) станет более ограниченной", - отметил он.

Между тем, напоминает AP, беспорядки заставили власти Лос-Анджелеса еще в субботу, 30 мая, объявить о приостановке работы центров по тестированию на коронавирус; в Миннеаполисе со взятием анализов тоже возникли трудности, поскольку некоторым из учреждений здравоохранения в ходе беспорядков был нанесен ущерб.

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Однако, указывает AP, вызовут ли протесты сами по себе новые вспышки коронавируса, пока неясно, поскольку основные события разворачиваются вне помещений, а многие демонстранты носят маски и активно перемещаются.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, в США выявлены 1 837 170 случаев коронавируса. Скончались 106 195 инфицированных, выздоровели почти 600 тыс. человек.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом (позднее этот офицер был арестован). Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Позднее протесты в Миннеаполисе перекинулись и на другие районы страны.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
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