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Байден посетил место протестов в штате Делавэр

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден посетил город Уилмингтон (штат Делавэр), где проходили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы - народ, страдающий от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы - народ разъяренный, но мы не можем позволить своему гневу поглотить нас. Мы - истощенная нация, но мы не позволим нашему истощению победить нас", - говорится в заявлении Байдена в его инстаграме под фотографией, на которой изображен он во время разговора с мужчиной с ребенком.

"Единственный способ вынести эту боль - обратить всю эту боль в цель. И как президент я буду помогать вести этот разговор - и, что более важно, я буду слушать, как и сегодня, посещая место вчерашних протестов в Уилмингтоне", - отмечается в сообщении.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Примерно 5 тыс. членов Национальной гвардии были задействованы в 15 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, а еще 2 тыс. человек готовятся быть задействованными в случае необходимости.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела общегородской комендантский час с 23 часов воскресенья и до 6 утра понедельника. Боузер также задействовала Национальную гвардию округа Колумбия в поддержку столичного Департамента полиции.

Руководитель округа Лос-Анджелес Дженис Хан написала в воскресенье в твиттере, что комендантский час будет действовать для всех 10 млн жителей округа Лос-Анджелеса с 6 вечера до 6 утра по местному времени. Ранее комендантский час действовал только в Лос-Анджелесе и прилегающих районах, включая Беверли-Хиллз, Санта-Монику и Западный Голливуд.

23 человека были арестованы в Неваде во время субботних протестов. Большинство из них обвиняются в незаконном проникновении и сопротивлении офицерам полиции, говорится в заявлении офиса шерифа.

Филадельфия обратилась за помощью к Национальной гвардии.

Протесты в Миннеаполисе

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Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
США Делавэр Уилмингтон Джо Байден Джордж Флойд

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