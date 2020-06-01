У премьера Армении диагностировали коронавирус

COVID-19 также выявлен и у членов семьи Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никола Пашинян Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку (были - ИФ) планы посетить военные части, решил пройти тест и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке. По его словам, коронавирусом заразилась также вся его семья.

"Будут работать из дома", - отметил Пашинян. По словам премьера, вероятнее всего он заразился во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах".

"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - сказал Пашинян.

В понедельник, 1 июня, премьер-министр Армении отмечает 45-летие.

В конце мая Пашинян говорил, что ситуация с коронавирусом в Армении продолжает ухудшаться и предупреждал о рисках "итальянского сценария" в республике. "По расчету (числа зараженных - ИФ) на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России и при продолжении этих темпов достигнем показателей Италии", - отмечал армянский премьер. В том же месяце Пашинян отмечал, что Армения фактически столкнулась со второй волной коронавируса.

В республике до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.