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В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Около четырех тысяч человек задержаны в США в ходе беспорядков, охвативших страну после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских 25 мая в Миннеаполисе. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN.

Между тем Associated Press оценивает число задержанных в 4 400 человек.

По последним данным, более чем в 40 городах введен режим комендантского часа, почти в двух десятках штатов и в Вашингтоне к обеспечению порядка привлечена Национальная гвардия.

СМИ по масштабу сравнивают происходящие в Штатах беспорядки с бунтами после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году и протестами против войны во Вьетнаме.

Массовые беспорядки начались в США после того, как в интернете распространился видеоролик с записью момента задержания Флойда. Один из полицейских надавил коленом на шею лежавшего на земле 46-летнего афроамериканца. Впоследствии мужчина скончался в реанимации.

Отправной точкой волны протестов стал Миннеаполис, затем беспорядки охватили страну. В частности, активисты осаждали территорию у Белого дома в Вашингтоне.

Протесты у Белого дома в США

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Хроника 28 мая – 01 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США

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