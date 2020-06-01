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Более 50 сотрудников секретной службы были ранены в беспорядках у Белого дома

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне у Белого дома в ходе беспорядков пострадали более 50 сотрудников Секретной службы, сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, имеющих непосредственное отношение к силам, защищающим Вашингтон, участники беспорядков кидали в сотрудников Секретной службы бутылки и емкости с зажигательной смесью в парке Лафайет, расположенном рядом с Белым домом.

По данным министерства юстиции, агенты Федеральной службы маршалов США и Управления по борьбе с наркотиками направлены на помощь Национальной гвардии и местной полиции для участия в обеспечении безопасности на улицах Вашингтона.

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Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу пришлось скрываться в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне произошли протесты в связи с гибелью от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным газеты The New York Times президент был доставлен в бункер, когда демонстранты попытались отодвинуть металлические заграждения у ворот Белого дома. Телеканал CNN добавляет, что он оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Кроме того, отмечалось, что в районе парка Лафайет протестующие устроили поджоги, в частности, подожгли подвальное помещение Епископальной церкви Святого Иоанна. Кто-то сорвал американский флаг, который находился у церкви и, вероятно, бросил его в огонь, разбив при этом окно в здании. Кроме того, стены церкви были исписаны граффити "Дьявол находится на той стороне улицы". Пожарные вскоре ликвидировали возгорание.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая в Миннеаполисе один из полицейских надавил на шею мужчины коленом, впоследствии он умер в реанимации, а видео этого задержания попало в интернет.

Протесты у Белого дома в США

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Хроника 28 мая – 01 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США Вашингтон

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