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Кремль назвал ошибочными инсинуациями обвинения на фоне беспорядков в США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заявления бывшего советника американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к организации беспорядков в США - ошибочные инсинуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Первое - мы безусловно очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но все что там происходит является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Он подчеркнул, что, "насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона".

Между тем в МИД РФ назвали пропагандой и фейком утверждения о причастности России к протестным акциям в США.

"В свое время ваши товарищи по партии совершили роковую ошибку - придумали глупейшую концепцию обвинения России во всем, что вам не нравится. Хиллари Клинтон и вся Команда Обамы убедили себя и пытались убедить весь мир, что внутренние проблемы США создаются и усугубляются кем-то "извне", а именно Россией", - написала на своей странице в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Райс вместе с журналистом CNN прибегает "к грязным методам информационной манипуляции".

Ранее Райс заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США. В эфире CNN она заявила, что в акциях протеста участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она сказала, что не удивилась бы, если русские подстрекают обе стороны при помощи соцсетей.

Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на его шею коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Инцидент спровоцировал волну беспорядков в США. Более чем в 40 городах введен режим комендантского часа. Силы Национальной гвардии задействованы в 15 штатах.

Протесты у Белого дома в США

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Хроника 28 мая – 01 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
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