Оппозиционер Статкевич арестован в Белоруссии на 15 суток

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, задержанный накануне в Минске, получил 15 суток ареста, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Политик Николай Статкевич приговорен к 15 суткам лишения свободы в Ленинском районном суде", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Там отметили, что приговор был вынесен за участие в несанкционированном мероприятии.

Как сообщалось, в воскресенье Статкевич был задержан людьми в штатском по дороге на пикет возле Комаровского рынка. Его доставили в Ленинский РОВД Минска.

В воскресенье в Минске и белорусских городах прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года.

19 декабря 2010 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Были задержаны более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Статкевич.

В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал Статкевича, а также несколько оппозиционных активистов. Судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет из-за квалификации "массовых беспорядков" (статья 293 УК) как особо тяжкого преступления.

После своего освобождения Статкевич периодически проводит различные протестные мероприятия.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.