Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Оппозиционер Статкевич арестован в Белоруссии на 15 суток

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, задержанный накануне в Минске, получил 15 суток ареста, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Политик Николай Статкевич приговорен к 15 суткам лишения свободы в Ленинском районном суде", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Там отметили, что приговор был вынесен за участие в несанкционированном мероприятии.

Как сообщалось, в воскресенье Статкевич был задержан людьми в штатском по дороге на пикет возле Комаровского рынка. Его доставили в Ленинский РОВД Минска.

В воскресенье в Минске и белорусских городах прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года.

19 декабря 2010 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Были задержаны более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Статкевич.

В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал Статкевича, а также несколько оппозиционных активистов. Судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет из-за квалификации "массовых беспорядков" (статья 293 УК) как особо тяжкого преступления.

После своего освобождения Статкевич периодически проводит различные протестные мероприятия.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.

Белоруссия Николай Статкевич

Новости по теме

Новости

В Минобороны заявили о первых со времен холодной войны учениях НАТО в Баренцевом море

В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь

Волна беспорядков в США

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы

Лукашенко намекнул, что Россия с помощью СМИ "подкидывает" Белоруссии проблемы
Пандемия коронавируса

У премьера Армении диагностировали коронавирус

У премьера Армении диагностировали коронавирус

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Волна беспорядков в США

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома
Волна беспорядков в США

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

FT рассказала о принуждении северокорейской элиты к покупке гособлигаций

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');