В Белоруссии прошли массовые пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

Белорусское МВД констатировало обострение ситуации в преддверии выборов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В белорусской столице, областных и районных центрах в воскресенье прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты.

Так, в Минске наиболее массовые пикеты прошли у Комаровского рынка. Здесь собирали подписи инициативные группы нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Валерия Цепкало, Светланы Тихановской, Анны Канопацкой, Виктора Бабарико, Николая Козлова, Андрея Дмитриева.

Пикеты в столице стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.

Аналогично пикеты прошли в областных центрах Белоруссии: Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. Также пикеты прошли в Орше, Лиде, Молодечно, Жлобине, Столбцах, Речице и других городах.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты и политических активистов. Так, по данным центра, в различных городах было задержано более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что обстановка перед выборами президента страны осложнилась.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется", - сказал Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

По мнению Казакевича, происходящее в белорусских городах перед выборами - "спланированные подготовленные акции", а не "разовые нарушения общественного порядка или избирательного законодательства".

"Более того, в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент. То есть, сами комиссии на нынешние выборы еще не сформированы, а угрозы этим людям и членам их семей уже поступают", - заявил представитель МВД, предупредив, что у МВД достаточно "сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.