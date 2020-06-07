В Белоруссии заявили о задержаниях во время сбора подписей за претендентов на пост президента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье во многих городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение претендентов на пост президента, не обошлось без задержаний, сообщают правозащитники.

В частности, в Минске задержано как минимум десять человек, информирует незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". В Гомеле на данный момент известно о троих задержанных.

Среди лиц, задержанных в Минске, - оппозиционный политик, один из лидеров партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец. "Павел Северинец задержан возле своего дома. Люди пытались отбить его и не давали выехать микроавтобусу, в который погрузили Павла", - говорится в сообщении "Весны".

Также среди задержанных несколько кандидатов, инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК, в том числе Ольга Николайчик, Вероника Мищенко, Александр Гречишников и Валентин Фролов.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем, в прошлые выходные правозащитники также сообщали о задержаниях людей, участвовавших в них.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов в период проведения президентских выборов.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в свою очередь отмечала, что текущая избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны. "Целенаправленно идет кампания с нарушениями закона (со стороны ряда претендентов - ИФ) с самых первых дней", - сказала она.

Президентские выборы в республике пройдут 9 августа.

В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.