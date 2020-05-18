Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

В Швеции в апреле зафиксировали самую высокую смертность с 1993 года

В Швеции в апреле зафиксировали самую высокую смертность с 1993 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Показатель смертности в апреле в Швеции стал самым высоким для этой страны почти за 30 лет, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Согласно данным Национального института статистических данных, в апреле в стране скончалось больше людей, чем в какой-либо другой месяц с 1993 года.

В апреле 2020 года в Швеции умерло 10,4 тыс. человек. В декабре 1993 года скончалось 11 тыс. человек, тогда высокую смертность связывали с эпидемией сезонного гриппа.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью передвижения жителей страны и работу предприятий из-за пандемии коронавируса.

С начала вспышки инфекции в стране зафиксировали около 30 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 3,6 тыс. человек скончалось.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Швеция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин позвонил Алиеву по поводу скопления граждан Азербайджана в Дагестане

Большая часть украинцев поставила "тройку" Зеленскому за первый год у власти

Собравшимся на границе РФ мигрантам из Узбекистана в виде исключения разрешили уехать

Brent подорожала до $33,61 за баррель

Brent подорожала до $33,61 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 мая

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии

Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');