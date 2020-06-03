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Трамп назвал приглашение Путина на саммит G7 "вопросом здравого смысла"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает разумной свою идею пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7 в этом году.

"Речь идет не о том, сделал ли он что-то (для того, чтобы участвовать в саммите - ИФ), а о том, что приглашение - вопрос здравого смысла", - приводят слова Трампа американские журналисты, аккредитованные при Белом доме.

Президент США пояснил, что на таких саммитах "многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину...". "Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении", - отметил Трамп.

Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил "Интерфаксу", что Россия может принять участие в качестве гостя на саммите G7, однако на возвращение РФ в "группу семи" на постоянной основе нужно согласие всех участников этого объединения.

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Против возвращения России в "группу семи" на постоянной основе выступили Канада и Великобритания.

Саммит "семерки" состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне – в "классическом" формате из семи стран. Из-за пандемии коронавируса ежегодная очная встреча лидеров сорвалась. Есть вероятность, что она пройдет по видеосвязи.

Дональд Трамп G7 США Владимир Путин

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