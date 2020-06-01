Трюдо заявил, что РФ не соблюдает международные нормы и потому останется вне формата G7

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что Россия останется вне формата "группы семи", поскольку продолжает не соблюдать международные нормы.

"Россия был исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - приводят канадские СМИ слова премьера.

На вопрос журналистов о возможном участии Трюдо в саммите в том случае, если на него приедет президент России Владимир Путин, канадский премьер прямо не ответил, указав лишь, что предстоит "много обсуждений" по этой теме.

Трюдо добавил, что формат "группы семи" всегда представлял собой "искренние обсуждения с союзниками и друзьями", тогда как группа G20 включает в себе страны, "с которыми у нас не обязательное великолепные отношения".

Ранее в понедельник британское руководство также заявило, что не поддерживает возвращение России в формат встреч "группы семи", однако признает за США право пригласить российское руководство на отдельно взятый саммит.

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Россия уже состояла в этой организации с 1997 по 2014 год. В это время она называлась "Большой восьмеркой" или G8. В 2014 году Россия председательствовала в организации, и саммит ее лидеров должен был пройти в Сочи вскоре после зимних Олимпийских игр. Весной главы стран "семерки" решили не ехать в Сочи, перенесли саммит в Брюссель и не пригласили туда Россию. Они заявили о незаконном присоединении Крыма к России и вмешательстве во внутренние дела Украины. Больше Россия не участвовала во встречах такого формата.