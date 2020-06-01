Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Знаменитости США возмутились смертью Джорджа Флойда и потребовали разбирательства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Многие западные знаменитости и спортсмены выразили возмущение в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в США, сообщают американские СМИ.

Певица Бейонсе указала на отсутствие справедливого правосудия во многих подобных случаях. "Слишком много раз мы видели такие жестокие убийства и никаких последствий. Да, кому-то предъявлены обвинения, но до справедливого правосудия очень далеко", - сказала певица в видеообращении.

Певица Билли Айлиш в свою очередь написала в инстаграме: "Если имеет значение каждая жизнь, то почему чернокожих людей убивают просто за то, что они чернокожие?".

Американская исполнительница Тейлор Свифт обратилась напрямую к твиту президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме во время всего его президентского срока. "Мы проголосуем против вас в ноябре", - написала Свифт.

Также возмущение выразили певицы Ариана Гранде, Карди Би и Леди Гага.

Бывшие игроки НБА также не остались в стороне. В частности, известный бывший баскетболист Майкл Джордан указал на "укоренившийся расизм" в США. Он отметил, что был "глубоко опечален и очень зол" после смерти Флойда.

Другой бывший спортсмен Деннис Родман в свою очередь призвал участников акций "правильно" протестовать. "Не нужно идти и поджигать все, грабить, жечь вещи и людей", - добавил он.

В миреВ Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядковВ Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядковЧитать подробнее

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон осудил отсутствие осуждения со стороны "больших звезд" Формулы-1, в которой "доминируют белые".

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Участники протестов считают, что этот случай иллюстрирует то, что в США, зачастую, отношение к нарушителям со стороны сотрудников сил правопорядка разное - в зависимости от расовой принадлежности человека. К примеру, как считают протестующие, к чернокожим в США отношение в этих ситуациях более жесткое, чем к белым американцам.

Протесты в Миннеаполисе

12
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Хроника 28 мая – 01 июня 2020 годаВолна беспорядков в США
США Джордж Флойд

Новости

В Греции возобновили работу отели и бассейны

В Греции возобновили работу отели и бассейны
Волна беспорядков в США

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что коронавирус не стал менее патогенным

В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию
Обвинения против главы Россельхознадзора

Президент польской "Млековиты" опроверг вымогательство Россельхознадзором взятки

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Минобороны заявили о первых со времен холодной войны учениях НАТО в Баренцевом море

В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь

Волна беспорядков в США

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек

В США на фоне беспорядков задержаны около четырех тысяч человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');